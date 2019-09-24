2019-09-24T13:33:10+03:00
Происшествия

Россиянка серьезно пострадала в ДТП на Пхукете

Женщина врезалась в барьерные ограждения тоннеля, будучи за рулем мотоцикла
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Женщине могут предъявить обвиненияЖенщине могут предъявить обвиненияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россиянка серьезно пострадала в результате ДТП на таиландском острове Пхукет. Женщина двигалась по подземному тоннелю на мотоцикле, но, вероятно, превысила скорость, не справилась с управлением и врезалась в барьерные ограждения.

В настоящий момент 35-летняя гражданка РФ находится в одной из местных больниц. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, но не критическое. Когда полицейские обнаружили пострадавшую, она была в сознании, однако допросить россиянку пока не удается.

Правоохранители планируют изучить записи с камер видеонаблюдения, поскольку свидетелей аварии нет. Также проводится проверка уровня алкоголя в крови россиянки. Стражи порядка считают, что женщина могла сесть за руль без шлема, да и сама езда на мотоцикле в тоннеле запрещена местными законами.

Теперь, согласно данным портала Pattaya Now, гражданку РФ могут обвинить в этом, а также в безрассудном вождении и повреждении государственной собственности.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее в Таиланде погиб 35-летний российский боксер Алексей Заболотских. Мужчина упал с балкона отеля в Паттайе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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