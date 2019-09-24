Песков: ситуация с американскими визами требует жёсткого ответа Москвы и ООН

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-24T13:31:21+03:00

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Отказ в выдаче членам российской делегации американской визы на участие в работе 74-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций требует жёсткой реакции со стороны Москвы и ООН, поскольку ситуация «неприемлемая». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ситуация тревожная и, конечно, неприемлемая, подобные действия неприемлемы. Вашингтон нарушает свои международные обязательства (…) Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры», - сказал представитель Кремля

Песков пояснил, что речь идет не о двустороннем визите. По его словам «единственное», что могут сделать США при участии делегации в Генассамблеи ООН – ограничить пребывание одним городом Нью-Йорк, но «каких-то иных рестрикций Соединенные Штаты вводить не вправе».

Как сообщал сайт kp.ru, представителям России не выдали американские визы, поскольку якобы были нарушены сроки подачи материалов на рассмотрение. В результате из-за отсутствия документов делегация отправилась в Нью-Йорк не в полном составе. Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, который также не сможет принять участие в Генассамблеи ООН сказал в эфире Радио «Комсомольская правда», что не отказ, а осознанное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU