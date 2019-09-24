2019-09-24T17:16:46+03:00
Общество

Первый космонавт из ОАЭ отправится на МКС

Утвержден экипаж, который 25 сентября отправится на международную космическую станцию
Юлия САЛЬНИКОВА
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корабль отправится на МКС 25 сентябрякорабль отправится на МКС 25 сентябряФото: пресс-служба Роскосмоса
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В космос 25 сентября впервые отправится представитель ОАЭ. Об этом сообщили в Роскосмосе. Состав космической экспедиции утверждала государственная межведомственная комиссия, заседание прошло на космодроме Байконур во вторник 24 сентября.

На борту «Союза МС-15» будут три человека: россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, который пробудет на международной космической станции до 3 октября.

Сайт kp.ru писал, что первый арабский космонавт привезет на станцию национальные блюда. Космическая еда будет, как и положено, помещена в специальные емкости, напоминающие по внешнему виду тюбики. Для Хаззаа аль-Мансури изготовили более 274 стограммовых банок с салуной и балалитом и 137 туб по 165 миллилитров для мадрубы.

Вместе с нм 3 октября на Землю вернутся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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