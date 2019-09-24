МИД Ирана об обвинениях в атаке на НПЗ: США не может поверить, что йеменцы обошли американские ПВО

СЕГОДНЯ 20:13 2019-09-24T20:15:29+03:00

Глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф уверен, что доказательства вины Ирана в нападении на саудовскую Аравию быть не может

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Глава МИД Ирана сообщил, что в случае если США начнут войну, то закончить ее не смогут. Мохаммад Джавад Зариф дал интервью журналисту телеканала CNN. Речь шла об обвинениях со стороны США – в Белом доме собирают доказательства того, что атаку на нефтяные объекты устроил Тегеран.

Зариф несколько раз в интервью сказал, что Иран не стремится к войне и не станет нападать первым, но если нападут – военные готовы защитить страну. Глава МИД Ирана признался, что верит – нападение на НПЗ устроили йеменские повстанцы – хуситы.

- Очень мало кто готов признать, что самое передовое американское военное оборудование оказалось бессильно перед йеменцами, - сказал Зариф. - Если бы мы стояли за этим инцидентом, то для Саудовской Аравии это обернулось бы катастрофой. Починить что-либо им бы не удалось.

Ранее Иран сообщал, что хуситы напали на НПЗ с помощью оружия бывшего лидера страны.

ИСТОЧНИК KP.RU