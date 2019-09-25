США получили от Украины разрешение на публикацию разговора Трампа с Зеленским
Американский лидер сообщил об этом в своем Twitter
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Президент США Дональд Трамп через свой аккаунт в Twitter сообщил, что Штаты получили разрешение на обнародование стенограммы разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ранее сообщалось, что американский президент просил коллегу посодействовать расследованию деятельности в его стране компании, в руководство которой входит сын Джо Байдена.
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ИСТОЧНИК KP.RU