Всех моряков горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали
Все 29 моряков горящего в норвежском порту российского траулера «Бухта Наездник» эвакуированы. Двенадцать членов экипажа направлены в больницу на медицинский осмотр из-за возможного отравления продуктами горения.
Возгорание произошло в среду, 25 сентября, в порту норвежского города Тромсё, губернии Тромс. Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter.
«Весь экипаж эвакуирован на берег. Экипаж траулера 29 человек, пострадавших нет», - цитирует ТАСС сообщение компании-судовладельца «Мурманский траловый флот».
«12 направлены на медицинский осмотр из-за возможного отравления продуктами горения», - передает телерадиокомпании NRK со ссылкой на полицию губернии Тромсё.
Телекомпания сообщила, что на борту судна горит гидравлическое масло.
В этот же день, у берегов шведского города Линчёпинг на мель село судно с российскими моряками на борту. Инцидент произошел по вине уснувшего за штурвалом пьяного капитана.
ИСТОЧНИК KP.RU