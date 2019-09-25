СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-25T14:22:40+03:00

Всех моряков горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали Фото: REUTERS

Двенадцать членов экипажа направили в больницы

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Все 29 моряков горящего в норвежском порту российского траулера «Бухта Наездник» эвакуированы. Двенадцать членов экипажа направлены в больницу на медицинский осмотр из-за возможного отравления продуктами горения.

Возгорание произошло в среду, 25 сентября, в порту норвежского города Тромсё, губернии Тромс. Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter.

«Весь экипаж эвакуирован на берег. Экипаж траулера 29 человек, пострадавших нет», - цитирует ТАСС сообщение компании-судовладельца «Мурманский траловый флот».

«12 направлены на медицинский осмотр из-за возможного отравления продуктами горения», - передает телерадиокомпании NRK со ссылкой на полицию губернии Тромсё.

Телекомпания сообщила, что на борту судна горит гидравлическое масло.

В этот же день, у берегов шведского города Линчёпинг на мель село судно с российскими моряками на борту. Инцидент произошел по вине уснувшего за штурвалом пьяного капитана.

ИСТОЧНИК KP.RU