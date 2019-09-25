В партии Меркель предложили пошагово отменить антироссийские санкции
Председатель отделения Христианско-демократического союза в федеральной земле Тюрингия в Германии Майк Моринг предложил начать снимать санкции против России. Сделать это, как сказал Моринг, надо поэтапно, чтобы спеть до 2021 года, когда состоятся выборы в Бундестаг.
В интервью журналистам издания Redaktionsnetzwerk Deutschland политик заявил, что отмену антироссийских санкций можно «увязать» с стабилизацией на юго-востоке Украины.
- Если будет видно, что там происходит движение к разумному решению, санкции могут быть ослаблены, -сказал он журналистам.
Ранее канцлер Германии ангела Меркель заявляла, что санкции в отношении России могут быть сняты при выполнении условий по Минскому соглашению. Антироссийские санкции ввели в 2014 году после референдума в Крыму, результаты которого в странах Европы не признали.
ИСТОЧНИК KP.RU