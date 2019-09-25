2019-09-25T16:40:42+03:00
Политика

Зеленский опубликовал совместную с Трампом фотографию

Встреча состоялась в первый день работы ГА ООН
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото президент Украины опубликовал в соцсетяхФото президент Украины опубликовал в соцсетяхФото: Twitter.com
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Президент Украины опубликовал в твиттер фотографию с Дональдом Трампом. Личная встреча должна была состояться 25 сентября, но Владимиру Зеленскому удалось пересечься в коридорах Генеральной Ассамблеи ООН с американским лидером на день раньше.

- Вчера пообщались с Дональдом Трампом и первой леди на официальном приёме. Сегодня продолжим в рабочем режиме, - подписал снимок глава Украины.

Пользователи твиттера обратили внимание, что Зеленский стоит на шаг впереди остальных Фото: Twitter.com

Пользователи твиттера обратили внимание, что Зеленский стоит на шаг впереди остальныхФото: Twitter.com

Пользователи твиттер поддержали своего президента словами «Это успех», «Браво». Но в комментариях было немало сообщения от англоязычных пользователей твиттера – их в основном интересовал вопрос о расследовании "дела Байдена». Именно этот вопрос по сообщениям американских СМИ стал главным толчком к началу процедуры импичмента Трампа. Демократы подозревают, что президент США оказывал давление на Владимира Зеленского по этому вопросу. Несмотря на отрицание всех обвинений Трамп был вынужден согласиться на публикацию стенограммы телефонного разговора.

Нашлись среди комментаторов к посту Зеленского в твиттер и те, кто пошутил про «комплекс Бонапарта». На фото Зеленский стоит не в том же ряду, что и остальные. Пользователи предположили – это чтобы выглядеть на фото выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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