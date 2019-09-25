2019-09-25T17:56:35+03:00
Политика

Греф заявил о необходимости «революции в государственном управлении»

Глава «Сбербанка» считает, что должно увеличиться число чиновников, занятых внедрением инноваций
Юлия САЛЬНИКОВА
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Герман Греф считает, что в России нужно провести "революцию" в госуправленииГерман Греф считает, что в России нужно провести "революцию" в госуправленииФото: Александр ГЛУЗ
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Герман Греф считает, что промышленная революция должна продолжиться революцией в государственном управлении. Глава «Сбербанка» заявил на XXIII международном конгрессе организации ИНТОСАИ, что все государства поставлены перед необходимостью менять систему. В частности, должно увеличиться число чиновников, занятых внедрением инноваций, проектным управлением.

- Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления, - приводит слова Грефа РИА Новости.

Он считает, что должны поменяются «сложившиеся процессы управления».

Ранее Герман Греф призывал изменить существующую систему образования. Он предложил отказаться от экзаменов и оценок в школах, потому что "дети их боятся". Это приводит к тому, что у школьников пропадает желание учиться. Греф заявил, что его личная цель - "убить экзамены".

ИСТОЧНИК KP.RU

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