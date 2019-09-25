Трамп о публикации стенограммы разговора с Зеленским: Никакого давления на Украину не было

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-25T18:19:22+03:00

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После того, как расшифровка телефонного разговора Трампа с Зеленским была опубликована, президент США заявил, что «никакого давления на Украину не было». При этом в тексте, опубликованном Белым Домом, действительно шла речь о расследовании Украиной «дела Байдена».

Американский президент обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой выяснить, не прекратил ли политический его соперник бывший вице-президент Джо Байден расследование в отношении газовой компании, в которой работал его сын.

- Байден начал хвастаться, что остановил судебное преследование, так что, если вы можете разобраться с этим. ... Это звучит ужасно для меня, -сказал Трамп в разговоре с Зеленским.

В ответ тот обещал поручит разбирательство новому прокурору.

Как пишет Reuters, в соответствии с Конституцией США, Палата имеет право привлекать к ответственности президента за «тяжкие преступления и проступки». Во вторник 24 сентября инициировано начало процедуры импичмента Трампа.

После вступления в должность президента в 2017 году Трамп неоднократно подвергался критике со стороны демократов. Разговоры об импичменте поднимали тоже неоднократно, причем сразу после выборов.

- Демократы обратились к украинскому правительству в мае 2018 года, призывая его продолжить расследование предполагаемого сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года - впоследствии обнаружилось, что сговора не существует, - писал Трамп в своем твиттере.

ИСТОЧНИК KP.RU