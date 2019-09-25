2019-09-25T19:35:14+03:00
Политика

В Комитете по разведке Палаты представителей считают стенограмму разговора Трампа с Зеленским «убийственной»

Адам Ширифф прокомментировал публикацию Белым Домом стенограммы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп ждал извинений от демократов после публикации стенограммыТрамп ждал извинений от демократов после публикации стенограммыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф прокомментировал содержание стенограммы, опубликованной Белым Домом. Во вторник 24 сентября Президент США решил показать, о чем он говорил с Владимиром Зеленским по телефону. Разговор с его слов был дружеским. Однако, американские демократы обвинили Дональда Трампа в давлении на украинского лидера по «делу Байдена». Якобы президент США настаивал на расследовании в отношении своего оппонента по выборам, при этом намекая, что от этого будет зависеть, получит ли Украина от Америки финансовую помощь.

Адам Ширифф прочел текст, размещенный в твиттере Белого дома и сказал, что стенограмма «более убийственная, чем ожидалось».

- Стенограмма звонка звучит как классическое вымогательство: - Мы много делаем для Украины - У нас не так много взаимности. У меня есть просьба - Исследуйте моего оппонента. Мои люди будут на связи. У вас хорошая страна – было бы стыдно, если бы с ней что-то случилось, - написал он в твиттер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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