Опрос: большинство американцев против импичмента Трампу
Большинство американцев против импичмента Дональду Трампу. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Квиннипэкского университета. Около 57 процентов опрошенных считают, что нынешний президент США не заслуживает снятия с должности из-за телефонного разговора с Владимиром Зеленским. В обратном уверены 37 процентов американцев.
Опрос проводили с 19 по 23 сентября, как раз в то время, когда в СМИ появилась информация о том, что Трамп якобы оказывал давление на украинского президента, обещая финансовую поддержку в обмен на расследование, связанное с оппонентом Трампа в выборах Байдена.
Как пишет The Hill, данные этого опроса схожи с теми, что были получены со скандала: в авгусе Университет Монмута выяснил - 59 процентов избирателей были против импичмента Трампа, а 35 – «за».
Из-за обвинения со стороны демократов Трамп согласился опубликовать расшифровку переговоров. В своем твиттере он написал, что ждет звонка с извинениями.
ИСТОЧНИК KP.RU