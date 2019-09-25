Опрос: большинство американцев против импичмента Трампу

СЕГОДНЯ 19:47 2019-09-25T19:49:22+03:00

Только 37 процентов опрошенных считают, что нынешний президент США заслужил отстранение от должности

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Большинство американцев против импичмента Дональду Трампу. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Квиннипэкского университета. Около 57 процентов опрошенных считают, что нынешний президент США не заслуживает снятия с должности из-за телефонного разговора с Владимиром Зеленским. В обратном уверены 37 процентов американцев.

Опрос проводили с 19 по 23 сентября, как раз в то время, когда в СМИ появилась информация о том, что Трамп якобы оказывал давление на украинского президента, обещая финансовую поддержку в обмен на расследование, связанное с оппонентом Трампа в выборах Байдена.

Как пишет The Hill, данные этого опроса схожи с теми, что были получены со скандала: в авгусе Университет Монмута выяснил - 59 процентов избирателей были против импичмента Трампа, а 35 – «за».

Из-за обвинения со стороны демократов Трамп согласился опубликовать расшифровку переговоров. В своем твиттере он написал, что ждет звонка с извинениями.

ИСТОЧНИК KP.RU