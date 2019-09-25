2019-09-25T21:42:31+03:00
Политика

Прокурор Украины выяснил, что адвокат «информатора» из Украины был спонсором Байдена

Об этом сообщает «FreeBeacon»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп поделился на статью о разоблачении украинского прокурораТрамп поделился на статью о разоблачении украинского прокурораФото: REUTERS
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Американский президент поделился в своем твиттер ссылкой на статью FreeBeacon по «делу Байдена». Как сообщают журналисты, украинский прокурор установил финансовую связь между адвокатом Эндрю Бакаем, представляющим информатора в Украине, и Джо Байденом. 26 апреля Бакай, будучи основателем компании «Compass Rose Legal Group», выделил пожертвование в размере 100 долларов через ActBlue на президентскую кампанию Джо Байдена. Спустя некоторое время спонсор пожертвовал еще 10 долларов.

Именно информатор, чьи интересы представляет Бакай, сообщил генеральному инспектору разведывательного сообщества об опасном содержании разговора Трама с Зеленским. Личность информатора не раскрывается.

Но после появились публикации о давлении на украинского президента сразу в нескольких американских СМИ. Источники New York Times, Washington Post и Wall Street Journal сообщали практически одно и то же – якобы Трамп просил Зеленского начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена или его сына.

На новый поворот в деле Трамп отреагировал в твиттер:

- Вау! «Главный адвокат Информатора Украины пожертвовал Байдену деньги, - написал Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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