На станции метро «Динамо» в Москве произошло задымление
В московском метро эвакуировали пассажиров на станции «Динамо». Причиной стало, как сообщает «Интерфакс», задымление в первом вагоне поезда. Огня при этом не наблюдается. Очевидцы сообщили, что возможно дело в проводке. Электропоезд следовал в сторону станции «Ховрино».
Люди остаются на станции в ожидании, что техническая проблема будет в ближайшее время решена. В официальном твиттере московского метрополитена опровергли информацию о возгорании:
- На северном участке Замоскворецкой линии обкатывали новый состав, не принятый метрополитеном. У него была выявлена техническая неисправность. Никакого возгорания не было.
Состав убран с линии и передан производителям для проверки.
Ранее сайт kp.ru писал, что на станции метро "Чистые пруды" в Москве произошел пожар, причиной которого стало короткое замыкание.
В Москве произошло задымление на станции метро "Динамо".
ИСТОЧНИК KP.RU