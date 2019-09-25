На станции метро «Динамо» в Москве произошло задымление

СЕГОДНЯ 22:50 2019-09-25T22:56:06+03:00

Дым валил даже через закрытые двери вагона Фото: Кадр видео

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В московском метро эвакуировали пассажиров на станции «Динамо». Причиной стало, как сообщает «Интерфакс», задымление в первом вагоне поезда. Огня при этом не наблюдается. Очевидцы сообщили, что возможно дело в проводке. Электропоезд следовал в сторону станции «Ховрино».

Люди остаются на станции в ожидании, что техническая проблема будет в ближайшее время решена. В официальном твиттере московского метрополитена опровергли информацию о возгорании:

- На северном участке Замоскворецкой линии обкатывали новый состав, не принятый метрополитеном. У него была выявлена техническая неисправность. Никакого возгорания не было.

Состав убран с линии и передан производителям для проверки.

Ранее сайт kp.ru писал, что на станции метро "Чистые пруды" в Москве произошел пожар, причиной которого стало короткое замыкание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734205" frameborder="0"></iframe> В Москве произошло задымление на станции метро "Динамо".

ИСТОЧНИК KP.RU