Минюст США планирует начать расследование против Facebook
Деятельность корпорации уже изучают эксперты Федеральной торговой комиссии
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Американские СМИ заявляют, что Минюст США планирует запустить антимонопольное расследование в отношении компании Facebook.
При этом отмечается, что два параллельных расследования, проводимые американскими ведомствами, не будут пересекаться. Они затронут разные аспекты работы корпорации, владеющей одноименной социальной сетью.
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ИСТОЧНИК KP.RU