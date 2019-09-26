2019-09-26T08:31:11+03:00
В мире

Минюст США планирует начать расследование против Facebook

Деятельность корпорации уже изучают эксперты Федеральной торговой комиссии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американские СМИ заявляют, что Минюст США планирует запустить антимонопольное расследование в отношении компании Facebook.

При этом отмечается, что два параллельных расследования, проводимые американскими ведомствами, не будут пересекаться. Они затронут разные аспекты работы корпорации, владеющей одноименной социальной сетью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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