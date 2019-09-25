Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре Зеленского с Трампом

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-25T20:04:52+03:00

Минюст США заявил, что нарушения закона не было Фото: REUTERS

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Министерство юстиции США поддержало президента Трампа – после изучения жалобы, связанной с телефонным разговором с Владимиром Зеленским, ведомство не нашло фактов нарушения закона. Потому оснований для расследования этой ситуации нет. Ранее председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф обвинил Минюст в препятствовании передачи в Конгресс жалобы информатора. В ответ на это Трамп обвинил The Washington Post, опубликовавшее информацию, изданием, где печатают «фейковые новости».

В среду 25 сентября Белый Дом по поручению президента разместил в твиттер расшифровку переговоров с Зеленским. В Комитете по разведке Палаты представителей посчитали, что нарушение все-таки было. Стенограмму глава комитета назвал «более убийственной, чем ожидалось».

Большинство избирателей США, несмотря на скандал, поддерживают Трампа – против его импичмента выступило 57 процентов опрошенных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU