Специалисты предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах в России
Эксперты заявили, что накапливающийся снег замедляет движение автомобилей и ведет к увеличению числа пробок
Изменить размер текста:
Специалисты из РосдорНИИ предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением на российских дорогах и сугробами.
Также эксперты подчеркивают, что снег с проезжей части чаще всего вывозится недостаточно быстро. Это и замедляет движение автомобилей, а также ведет к увеличению числа пробок.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU