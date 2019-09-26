2019-09-26T10:30:40+03:00
Общество

Специалисты предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах в России

Эксперты заявили, что накапливающийся снег замедляет движение автомобилей и ведет к увеличению числа пробок
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Специалисты из РосдорНИИ предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением на российских дорогах и сугробами.

Также эксперты подчеркивают, что снег с проезжей части чаще всего вывозится недостаточно быстро. Это и замедляет движение автомобилей, а также ведет к увеличению числа пробок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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