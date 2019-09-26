Зеленский сообщил, что не приглашал США стать частью «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не приглашал Вашингтон присоединиться к «нормандскому четверки», но обратился к главе Белого дома Дональду Трампу за помощью в решении проблем и «возвращении» территорий.
«(Обратился - ред.) к президенту Трампу, чтобы он приобщился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречу в "нормандском формате", чтобы он присоединился», - цитирует агентство УНИАН украинского лидера.
Зеленский отметил, что сейчас ему необходимо первый раз в его «политической жизни» встретиться в «нормандском формате». Он еще раз подчеркнул, что «если он не будет работать и не будет двигаться, так мы будем привлекать... и не только Америку».
Напомним, 28 августа, украинский лидер на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Киев приветствовал бы присоединению Вашингтона к «Нормандскому формату». Однако тогда, он сообщил, что намерен привлечь к решению конфликта в Донбассе другие страны и не только США, если после встречи «четверки» не будет прогресса.
В генассамблее ООН прошла встреча Трампа и Зеленского.
ИСТОЧНИК KP.RU
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