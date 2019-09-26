СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-26T15:15:17+03:00

В Кремле рассказали о предложении Путина по РСМД Фото: REUTERS

Песков подчеркнул, что российский лидер продолжает искать способы, чтобы не допустить усиление напряжённости

Изменить размер текста: A A

Предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить усиления напряжённости в мире. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Несмотря на то, что по вине Вашингтона произошёл слом ДРСМД, президент Путин продолжает усилия с тем, чтобы не допустить... дестабилизации обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва категорически не согласна с обвинениями Вашингтона в нарушении Россией договора о РСМД. «Наоборот, мы продолжаем последовательно и аргументировано обвинять в нарушении положения ДРСМД Соединенные Штаты Америки», - добавил пресс-секретарь.

Как писал сайт kp.ru, Путин направил в ряд стран-членов НАТО предложение ввести мораторий на размещение РСМД в Европе и некоторых других регионах. Однако Генсекретарь альнянса Йенс Столтенберг назвал это нереальным и снова обвинил Москву в нарушение ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU