СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-26T15:40:13+03:00

Администрация Гонконга начала первый политический диалог с жителями города Фото: REUTERS

На встречу пришли около 130 человек, которые были случайным образом выбраны из 20 тысяч желающих

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В Гонконге стартовал первый политический диалог главы администрации Гонконга Кэрри Лэм с представителями общественности города для обсуждения продолжающихся антиправительственных демонстраций.

Двусторонняя встреча рассматривается как одна из мер по решению нынешнего политического кризиса. Во дискуссии принимает участие около 130 человек. Они были случайным образом выбраны из 20 тысяч горожан, желающих встретиться с главой региона.

Участникам встречи запретили приносить атрибуты протестных акций в Гонконге - зонтики, маски и каски. Порядок обеспечивают около трех тысяч полицейских.

Напомним, протесты начались после попытки городского правительства принять закон об экстрадиции на материковый Китай. Переросшие в беспорядки митинги продолжаются, даже после отказа администрации от проекта. Сейчас протестующие требуют освобождения всех задержанных демонстрантов.

Спецкор КП Дарья Асламова попыталась разобраться в причинах, которые привели к такому продолжительному протесту в особом административном районе Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU