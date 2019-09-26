Сервис "Юла" запускает истории для продвижения товаров и услуг

СЕГОДНЯ 16:01 2019-09-26T16:01:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В сервисе объявлений "Юла" появились "истории" - временные вертикальные публикации, которые будут помогать продавцам рекламировать их товар и продвигать услуги.

Например, мастер по маникюру сможет размещать здесь фотографии своих новых работа, а строитель - снимки недавно возведенных домов. Преимуществом перед другими платформами является то, что "истории" на "Юле" остаются доступными на протяжении целой недели, а видеть их могут не только подписчики продавца, но и потенциальные покупатели.

Пользователи мобильного приложения сначала будут видеть обновления от тех продавцов, за которыми "следят", а потом уже от тех, которые находятся поблизости. Здесь же, не выходя из "истории" можно подписаться на понравившийся контент. В пресс-службе "Юлы" отмечают, что конверсия из просмотров в продажи гораздо выше у тех продавцов, которые имеют много подписчиков.

Стоимость новой услуги составит всего 99 рублей в месяц при неограниченном количестве "историй". Функция уже доступна пользователям мобильного приложения сервиса на Android, а в скором времени появится и на iOS.

Сайт kp.ru писал, что ранее "Юла" запустила бесплатные звонки для своих клиентов. Общаться можно, даже находясь в разных точках мира - платы с вас не попросят.

ИСТОЧНИК KP.RU