2019-09-26T16:37:07+03:00
В мире

В подвале у китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

По неофициальным данным, бывший градоначальник также скрывал килограммы наличности и нефрита [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В подвале у китайского чиновника нашли 13,5 тонн золотаВ подвале у китайского чиновника нашли 13,5 тонн золотаФото: Кадр видео
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В ходе обысков в доме бывшего мэра города Ганьчжоу Чжан Ци китайская полиция обнаружила 13,5 тонны золота в виде слитков.

Драгоценности экс-чиновник хранил в потайном подвале дома. По неофициальным данным, там же он хранил сотни килограмм наличности, 200 килограммов нефрита Хетан. Кроме того, он скрывал несколько роскошных домов площадью более тысячи квадратных метров.

Деньги, золото, предметы антиквариата пришлось вывозить с территории поместья при помощи нескольких военных грузовиков.

Бывшему градоначальнику грозит смертная казнь.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что находят при обысках у российских чиновников. Так, в коробках из-под обуви бывший глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов хранил десять миллионов рублей, 400 тысяч долларов, 300 тысяч евро.

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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