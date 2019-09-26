2019-09-26T16:44:47+03:00
Происшествия

Актера из фильма "Шапито-шоу" избил московский таксист

Водитель-грузин уверяет, что Степан Девонин оскорблял его на протяжении всей поездки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Актер Степан ДевонинАктер Степан ДевонинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В Москве избили 33-летнего актера Степана Девонина, известного по фильму "Шапито-шоу", а также сериалам "Красные браслеты" и "Гражданский брак". Об этом "КП" рассказал источник в правоохранительных органах.

Минувший ночью в четверг, 26 сентября, артист решил воспользоваться услугами такси, но вступил в конфликт с водителем. Сообщение о нападении поступило в полицию после двух часов ночи.

Степан Девонин рассказал, что таксист довез его до Ботанической улицы и уже там, оставаясь в салоне, ударил по лицу. Актер получил рану верхней губы, а его обидчик скрылся с места происшествия на своем белом Kia.

Той же ночью работника службы такси нашли и допросили. Им оказался 49-летний уроженец Грузии. У водителя было свое видение ситуации. По словам мужчины, Девонин оскорблял его на протяжении всего пути, а выходя из салона машины еще и ударил в область глаза. Таксист попытался отмахнуться от пассажира и попал ему по губе. Снимать побои и подавать заявление на обидчика водитель отказался, а вот актер его написал.

Он также заехал в травмпункт, где получил диагноз "ушибленная рана верхней губы" и был отпущен домой. По факту инцидента проводится проверка.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году в Москве избили актера Владимира Лаврова, который снимался в телесериале "Универ". Неизвестные ворвались прямо в квартиру молодого человека и попытались задушить его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия и Китай обвинили США в причастности к беспорядкам в Гонконге
Синоптики назвали погодные приметы, которым можно верить
Умер Геннадий Манаков - советский летчик-космонавт
Автор жалобы о звонке Трампа Зеленскому: Белый дом старался скрыть все записи разговора
В подвале у китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
Эрдоган: при землетрясении в Стамбуле ранения получили восемь человек
Задержаны восемь участников банды криминального авторитета Шишкана
Сервис "Юла" запускает истории для продвижения товаров и услуг
Администрация Гонконга начала первый политический диалог с жителями города
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл проведет два дня в Самарской митрополии
Пассажирка решила проветрить самолет и открыла аварийный выход
Более 75% россиян не пользовались услугами фотографов последние два года
В Кремле рассказали о предложении Путина по РСМД
Путин направил жене Жака Ширака телеграмму с соболезнованиями
В России завели уголовное дело против ветерана латышского легиона СС
Гусман назвал смерть Жака Ширака печалью для всего мира
Александр Головин впервые включен в символическую сборную чемпионата Франции
В правительстве РВ утвердили запрет на курение и приготовление шашлыка на балконах
Мошенник обхитрил замруководителя отдела московского СК
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Турции