Актера из фильма "Шапито-шоу" избил московский таксист
В Москве избили 33-летнего актера Степана Девонина, известного по фильму "Шапито-шоу", а также сериалам "Красные браслеты" и "Гражданский брак". Об этом "КП" рассказал источник в правоохранительных органах.
Минувший ночью в четверг, 26 сентября, артист решил воспользоваться услугами такси, но вступил в конфликт с водителем. Сообщение о нападении поступило в полицию после двух часов ночи.
Степан Девонин рассказал, что таксист довез его до Ботанической улицы и уже там, оставаясь в салоне, ударил по лицу. Актер получил рану верхней губы, а его обидчик скрылся с места происшествия на своем белом Kia.
Той же ночью работника службы такси нашли и допросили. Им оказался 49-летний уроженец Грузии. У водителя было свое видение ситуации. По словам мужчины, Девонин оскорблял его на протяжении всего пути, а выходя из салона машины еще и ударил в область глаза. Таксист попытался отмахнуться от пассажира и попал ему по губе. Снимать побои и подавать заявление на обидчика водитель отказался, а вот актер его написал.
Он также заехал в травмпункт, где получил диагноз "ушибленная рана верхней губы" и был отпущен домой. По факту инцидента проводится проверка.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году в Москве избили актера Владимира Лаврова, который снимался в телесериале "Универ". Неизвестные ворвались прямо в квартиру молодого человека и попытались задушить его.
ИСТОЧНИК KP.RU