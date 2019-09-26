США ввели санкции против менеджеров российской компании "Совфрахт"
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех сотрудников российской логистической группы компаний "Совфрахт". Об этом сообщили в пресс-службе американского министерства финансов.
Менеджеров транспортной группы подозревают в причастности к схеме поставок топлива Вооруженным силам РФ в Cирии. Помимо Ильи Логинова, Ивана Окорокова и Карена Степаняна под ограничительными мерами оказались также пять судов ООО "Маритайм Ассистанс".
Согласно данным Минфина США, все они принадлежат судоходной компании "Транспетрочарт", которая якобы связана все с тем же "Совфрахтом". Информация была опубликована на сайте ведомства 26 сентября.
Сайт kp.ru писал, что ранее Вашингтон уже вводил санкции в отношении российского транспортного холдинга. Тогда Минюст США обвинил пятерых сотрудников "Совфрахта" в нарушении антисирийских санкций.
ИСТОЧНИК KP.RU