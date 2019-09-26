2019-09-26T18:18:11+03:00
Политика

США ввели санкции против менеджеров российской компании "Совфрахт"

Трех сотрудников транспортной группы подозревают в причастности к поставкам топлива Вооруженным силам РФ в Сирии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США расширили санкции в отношении РоссииСША расширили санкции в отношении РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех сотрудников российской логистической группы компаний "Совфрахт". Об этом сообщили в пресс-службе американского министерства финансов.

Менеджеров транспортной группы подозревают в причастности к схеме поставок топлива Вооруженным силам РФ в Cирии. Помимо Ильи Логинова, Ивана Окорокова и Карена Степаняна под ограничительными мерами оказались также пять судов ООО "Маритайм Ассистанс".

Согласно данным Минфина США, все они принадлежат судоходной компании "Транспетрочарт", которая якобы связана все с тем же "Совфрахтом". Информация была опубликована на сайте ведомства 26 сентября.

Сайт kp.ru писал, что ранее Вашингтон уже вводил санкции в отношении российского транспортного холдинга. Тогда Минюст США обвинил пятерых сотрудников "Совфрахта" в нарушении антисирийских санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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