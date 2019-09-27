МИД РФ отреагировало на антироссийские санкции США
В министерстве считают, что Штаты новыми ограничительными мерами хотят помешать искоренению террористов в Сирии
Изменить размер текста:
В Министерстве иностранных дел России заявили, что США пытается помешать полному искоренению терроризма в Сирии, вводя новые санкции, которые препятствуют поставке топлива для российских военных в арабскую республику.
- Теперь маски окончательно сброшены - речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле, - заявили в ведомстве.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU