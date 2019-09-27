2019-09-27T01:25:48+03:00
Политика

МИД РФ отреагировало на антироссийские санкции США

В министерстве считают, что Штаты новыми ограничительными мерами хотят помешать искоренению террористов в Сирии
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Министерстве иностранных дел России заявили, что США пытается помешать полному искоренению терроризма в Сирии, вводя новые санкции, которые препятствуют поставке топлива для российских военных в арабскую республику.

- Теперь маски окончательно сброшены - речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле, - заявили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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