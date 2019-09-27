Две пассажирки подрались на борту самолета Москва-Минеральные воды

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-27T07:38:08+03:00

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В самолете, который следовал из Москвы в Минеральные воды, произошла драка. Участниками конфликта стали две женщины. Что они не поделили, в пресс-службе МВД не сообщают. Спор между пассажирками перерос в драку, в итоге одна из женщин ударила по голове соперницу.

- Командир воздушного судна сообщил сотрудникам полиции, что во время полета между двумя женщинами-пассажирами возник конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой удар в область головы, - сказала официальный представитель МВД России Ирина Вовк журналистам РИА Новости.

Как сообщил экипаж воздушного корабля, дамы громко кричали и не реагировали на замечания работников авиакомпании.

Женщине, которая получила удар по голове, понадобилась медицинская помощь. После того, как самолет приземлился в Минеральных водах, она обратилась к врачам. Однако, избежать ответственности ей, также как и сопернице, не удастся - на обеих составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство".

ИСТОЧНИК KP.RU