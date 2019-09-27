2019-09-27T08:18:12+03:00
Политика

The New York Times: В Белом доме знали о готовящейся жалобе на разговор Трампа с Зеленским

Осведомитель до сих пор остается анонимным
Юлия САЛЬНИКОВА
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К сообщению от информатора в Белом доме были готовыК сообщению от информатора в Белом доме были готовыФото: REUTERS
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В Белом доме и министерстве юстиции США знали о жалобе от анонимного осведомителя еще до того, как она поступила в ЦРУ. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники. Жалоба касалась разговора Трампа с Зеленским. По сообщению информатора, который предположительно из Украины, американский президент нарушил правила и оказывал давление на своего иностранного коллегу. Он якобы требовал расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В обмен на это обещал Украине финансовую помощь.

Как пишет NYT, жалоба поступила ведущему адвокату ЦРУ спустя очень короткий промежуток времени после звонка президента США украинскому лидеру. В Белом доме и минюсте к тому моменту уже знали, что такое сообщение поступит.

Другое издание «FreeBeacon» сообщило, что украинский информатор был спонсором предвыборной компании Джозефа Байдена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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