2019-09-27T08:39:13+03:00
Политика

В КНДР сомневаются в возможности проведения нового саммита с США

Причиной стало невыполнение договоренностей с американской стороны
Юлия САЛЬНИКОВА
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КНДР сообщает о невыполнении американцами условий по договоруКНДР сообщает о невыполнении американцами условий по договоруФото: REUTERS
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Следующий саммит КНДР-США может не состояться из-за того, что американская сторона не выполнила взятые на себя обязательства. Об этом заявил советник МИД Северной Кореи Ким Ке Гван. Его сообщение опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

- США ничего не сделали для реализации совместного заявления. Напротив, они возобновили совместные военные учения, которые президент США лично обязался приостановить, и усилили санкции и давление на КНДР только для того, чтобы отношения между КНДР и США ухудшились, - гласит текст сообщения.

Поэтому глава МИД Северной Кореи сомневается в необходимости проведения нового саммита, если прошлые переговоры не привели к «прорыву в отношениях» двух стран.

Сайт kp.ru писал, что Трамп отказался ехать на встречу к Ким Чен Ыну - "когда-нибудь позже" ответил он на вопрос журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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