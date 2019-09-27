Эксперт объяснил, почему мошеннических звонков из «банков» становится больше

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-27T11:31:19+03:00

Аферисты получают данные клиентов банков и могут даже знать остаток а счете Фото: Анастасия ОСИПОВА

Аферисты покупают данные о клиентах банков, а люди доверяют тем, кто знает их персональные данные

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Эксперт прокомментировал сообщение Центробанка об увеличении числа мошеннических звонков от якобы представителей банков. Информацией о номерах телефонов, которые аферисты используют для своих незаконных схем, ЦБ передал операторам связи. Но только часть из них удалось заблокировать.

Ситуация с числом таких способом обмана меняется по нескольким причинам. Как пояснил RT член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц. Мошенники стали чаще скупать информацию о данных клиентов банком. Они могут даже посмотреть остаток на счете.

- В первую очередь это связано с недобросовестными работниками банка, которые помогают мошенникам. Это отдельная проблема,- сказал Лифшиц. - поскольку мошенник знает персональные данные клиента, это вызывает доверие у пользователя, который думает, что ему звонят официальные представители учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU