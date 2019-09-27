2019-09-27T13:40:59+03:00
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к курению коллег

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в Кремле поддерживают запрет курения на балконах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков рассказал об отношении Путина к курению коллегПесков рассказал об отношении Путина к курению коллегФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин всегда поддерживал здоровый образа жизни и не приветствовал курение, поэтому «отрадно», что сейчас остались считанные единицы его коллег, которые курят. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент всегда не приветствовал курение, он является сторонником здорового образа жизни (…) Остались считанные единицы коллег, которые курят, их меньше, чем пальцев на руке, в целом это сейчас весьма непопулярно, что отрадно», - сказал представитель Кремля.

Комментируя запрет курения на балконах и лоджиях, Песков отметил, что в Кремле положительно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни.

«Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс, поэтому любая спасённая жизнь оправдывает подобные решения», - подчеркнул он.

Напомним, 26 сентября в правительстве утвердили запрет на курение и приготовление шашлыка на балконах. Указ вступит в силу 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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