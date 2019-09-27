2019-09-27T14:28:37+03:00
Политика

В Госдуме призвали лишить Deutsche Welle лицензии на вещание в России

В думской комиссии сообщили, что в деятельности немецкого издания выявлены признаки иноагента
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме призвали лишить Deutsche Welle лицензии на вещание в РоссииВ Госдуме призвали лишить Deutsche Welle лицензии на вещание в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Издание Deutsche Welle действительно нарушило российское законодательство и его могут признать иностранным агентом. Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«"Немецкая волна" обладает всеми признаками, как мы считаем, иностранного агента. Они ведут и вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета федеративной республики Германии», - сказал депутат.

Пискарев сообщил, что комиссия направит материалы об немецком медиахолдинге в Минюст, Генпрокуратуру, Роскомнадзор и МИД, чтобы ведомства признали немецкое СМИ иноагентом.

Глава комиссии пояснил, что призыв автора текст от имени Deutsche Welle «Москва, выходи!», который прозвучал во время несанкционированных массовые акции в июле, является нарушением закона о митингах.

Как сообщал сайт kp.ru, вопрос отзыва лицензии Deutsche Welle на вещание в России встал в конце июля после митингов в столице. В Совфеде считают, что призывом «Москва выходи!» DW перешла все границы журналисткой этики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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