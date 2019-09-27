Конгресс США дал согласие на продажу Польше истребителей F-35

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-27T15:18:24+03:00

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Конгресс Соединенных Штатов одобрил продажу 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 польской стороне. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Согласно его данным, Варшава получит не только самолеты, но и 33 турбореактивных двухконтурных двигателя F-135 разработки Pratt & Whitney, а также сопутствующее им оборудование. Стартовая стоимость контракта составляет 6,5 миллиарда долларов.

"Это один из последних шагов перед заключением договора, но это не конец нашей работы. Мы сделаем все возможное, чтобы получить как можно более выгодную цену", - написал Блащак у себя на странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что американские F-35 должны будут заменить находящиеся на вооружении Польши Миг-29 и Су-22 советского производства. Ожидается, что двусторонняя сделка повысит безопасность республики.

ИСТОЧНИК KP.RU