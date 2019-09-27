МИД ФРГ готов поддержать Deutsche Welle в случае необходимости

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-27T16:14:58+03:00

В немецком внешнеполитическом ведомстве прокомментировали требование Госдумы лишить медиахолдинг лицензии на вещание в России

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Министерство иностранных дел готово поддержать корпорацию Deutsche Welle, поскольку верит в ее редакционную независимость. Так представитель МИД ФРГ Райнер Бройль прокомментировал просьбу Комиссии Госдумы признать немецкое издание иноагентом.

«Мы поддерживаем Deutsche Welle, верим в ее редакционную независимость. Разумеется, если потребуется, мы обсудим с Deutsche Welle и в случае необходимости поддержим ее», - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

В российском МИД сообщили, что в случае поступления запроса о лишении Deutsche Welle аккредитации в России, ведомство рассмотрит этот вопрос в установленном порядке.

Как писал ранее сайт kp.ru, по итогам расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в депутатской комиссии заявил о том, что Deutsche Welle нарушило законодательство страны, его необходимо признать иностранным агентом и лишить лицензии на вещание.

ИСТОЧНИК KP.RU