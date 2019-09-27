2019-09-27T16:14:58+03:00
Политика

МИД ФРГ готов поддержать Deutsche Welle в случае необходимости

В немецком внешнеполитическом ведомстве прокомментировали требование Госдумы лишить медиахолдинг лицензии на вещание в России
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
МИД ФРГ готов поддержать Deutsche Welle в случае необходимостиМИД ФРГ готов поддержать Deutsche Welle в случае необходимостиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел готово поддержать корпорацию Deutsche Welle, поскольку верит в ее редакционную независимость. Так представитель МИД ФРГ Райнер Бройль прокомментировал просьбу Комиссии Госдумы признать немецкое издание иноагентом.

«Мы поддерживаем Deutsche Welle, верим в ее редакционную независимость. Разумеется, если потребуется, мы обсудим с Deutsche Welle и в случае необходимости поддержим ее», - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

В российском МИД сообщили, что в случае поступления запроса о лишении Deutsche Welle аккредитации в России, ведомство рассмотрит этот вопрос в установленном порядке.

Как писал ранее сайт kp.ru, по итогам расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в депутатской комиссии заявил о том, что Deutsche Welle нарушило законодательство страны, его необходимо признать иностранным агентом и лишить лицензии на вещание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин и Совбез обсудили обеспечение безопасности без ДРСМД
У берегов Греции опрокинулась лодка с мигрантами: погибли пять детей
Святейший Патриарх Кирилл вручил орден за заслуги в возрождении духовной жизни губернатору Самарской области
Трамп о телефонном разговоре с Зеленским: «Самый лучший и честный»
Трамп заявил, что Конгресс заслушал искаженный текст беседы с Зеленским
Визит президента Филиппин в Россию пройдет с 1 по 5 октября
Песков прокомментировал задержание браконьеров из КНДР в Приморье
Секретарь СНБО Украины решил оставить свой пост
Госдума прокомментировала заявление Украины об опасности авиасообщения с Россией
Суд Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна
Синоптик предупредила москвичей о рекордно низком атмосферном давлении
Конгресс США дал согласие на продажу Польше истребителей F-35
Звезда сериала «Глухарь» и «Час Волкова» Виктор Балабанов попал в больницу
Российская система платежных карт под угрозой?
В Госдуме призвали лишить Deutsche Welle лицензии на вещание в России