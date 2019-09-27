2019-09-27T16:14:12+03:00
Происшествия

У берегов Греции опрокинулась лодка с мигрантами: погибли пять детей

Жертвами трагедии стали всего семь человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У берегов греческого острова Инусес в Эгейском море опрокинулась резиновая лодка с мигрантами. Жертвами происшествия стали не менее семи человек, в том числе двое женщин, младенец и четверо детей, самому старшему из которых было шесть лет.

Всего же на борту лодки находились 19 человек - 12 из них удалось спасти. На берег были высажены пятеро мужчин, три женщины и четверо детей.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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