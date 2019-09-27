Путин и Совбез обсудили обеспечение безопасности без ДРСМД

СЕГОДНЯ 16:31 2019-09-27T16:31:00+03:00

На совещании также обсуждалось урегулирование в Сирии после формирования конституционного комитета

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Президент России Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности РФ вопросы обеспечения безопасности после прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в том числе с учётом предложения ряду стран-членам НАТО ввести мораторий на размещение РСМД. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что на совещании обсуждались и текущие вопросы социально-экономического развития страны, а также дальнейшие перспективы урегулирования в Сирии после формирования конституционного комитета.

Во встречи приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Как писал сайт kp.ru, 25 сентября российский лидер отправил в некоторым странам-членам Североатлантического альянса предложение о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Однако Генсекретарь альнянса Йенс Столтенберг назвал предложение Путина нереальным.

ИСТОЧНИК KP.RU