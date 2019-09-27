Захарова ответила на обвинения в причастности России к скандалу в США
Демократ Нэнси Пелоси заявила, что Москва "приложила руку" к ситуации вокруг Трампа и Зеленского
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США, демократа Нэнси Пелоси о том, что Москва якобы причастна к скандалу вокруг телефонного разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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ИСТОЧНИК KP.RU