2019-09-27T06:57:09+03:00
Политика

Трамп о давлении на Зеленского: Лучшее доказательство невиновности – слова Зеленского

Президент США опубликовал пост в твиттер, в котором утверждал о своей правоте в споре
Юлия САЛЬНИКОВА
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Личная встреча Трампа с Зеленским прошла в рамках ГА ООНЛичная встреча Трампа с Зеленским прошла в рамках ГА ООНФото: REUTERS
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Дональд Трамп заявил, что лучшего доказательства его невиновности, чем слова Зеленского – нет. При этом глава Белого дома все же дал разрешение на публикацию расшифровки телефонного разговора с украинским лидером после того, как его обвинили в оказании давления на иностранного коллегу. Изначально этой информацией поделился некий «украинский информатор», личность которого не разглашается. После скандала и публикациях в СМИ о том, что Трамп нарушил правила переговоров, началась процедура его импичмента. Это первый президент США, которого хотят снять с должности этим путем.

- Президент Украины сказал, что я НЕ оказывал на него давления, чтобы он изменил свое первоначальное решение. Не может быть лучшего свидетельства, чем это! – написал американский президент в твиттер.

Давление на Владимира Зеленского Трамп оказывал, согласно данным информатора из Украины, по «делу Байдена».

- Будучи вице-президентом, Байден велел своему сыну выманивать миллионы долларов путем сильного вооружения украинского президента. Также добыты миллионы из Китая. Плохо! – продолжил пост Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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