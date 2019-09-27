Демократы заподозрили РФ в причастности к скандалу с Трампом и Зеленским

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-27T17:46:20+03:00

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Спикер нижней палаты Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси считает, что к скандалу вокруг телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским может быть причастна Россия.

Политик назвала неправильной ситуацию, при которой происходит иностранное вмешательство в чьи-то выборы, и заявила, будто глава Белого дома просил своего коллегу именно об этом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU