2019-09-27T15:51:17+03:00
Политика

Трамп заявил, что Конгресс заслушал искаженный текст беседы с Зеленским

Глава комитета по разведке Адам Шифф "полностью изменил слова", чтобы выставить президента США "виноватым"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф зачитал Конгрессу несуществующую версию телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Такое заявление сделал сам американский лидер.

По его словам, демократ "полностью изменил слова" в стенограмме беседы, чтобы выставить главу Белого дома "виноватым".

Трампу объявили импичмент.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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