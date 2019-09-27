Трамп заявил, что Конгресс заслушал искаженный текст беседы с Зеленским
Глава комитета по разведке Адам Шифф "полностью изменил слова", чтобы выставить президента США "виноватым"
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Глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф зачитал Конгрессу несуществующую версию телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Такое заявление сделал сам американский лидер.
По его словам, демократ "полностью изменил слова" в стенограмме беседы, чтобы выставить главу Белого дома "виноватым".
Трампу объявили импичмент.
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ИСТОЧНИК KP.RU