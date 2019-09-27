2019-09-27T20:12:59+03:00
Политика

Лавров указал Помпео на тщетность санкционного давления на Москву

Встреча российского и американского дипломатов в Нью-Йорке длилась менее часа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком ПомпеоВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком ПомпеоФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переговоры двух дипломатов состоялись в пятницу, 27 сентября, и длились чуть меньше часа.

При этом американский представитель по итогам обсуждения не стал отвечать на вопросы журналистов. Открытая для СМИ протокольная часть перед встречей также прошла в молчании.

"В другой раз", - цитирует ТАСС одного из членов делегации США.

Известно, что основными темами для обмена мнениями между дипломами стали ситуации на Украине, Корейском полуострове и в Афганистане. Лавров выразил надежду, что киевские власти все же начнут выполнять минские соглашения, а также заявил о тщетности санкционного давления США на Россию. По его словам, Москва по-прежнему готова к диалогу с Вашингтоном.

Сайт kp.ru писал, что открытие 74-й сессии Генассамблеи ООН состоялось в Нью-Йорке во вторник, 17 сентября. Председателем объединения стал дипломат из Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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