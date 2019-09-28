Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа
Записанный разговор между политиками состоялся в 2017 году в Овальном кабинете
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Американские СМИ заявили, что Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы американского президента Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, которая состоялась в 2017 году.
Во время переговоров лидер Штатов отметил, что не обеспокоен предполагаемым российским вмешательством в выборы в 2016 году, так как США делали то же самое в других странах.
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ИСТОЧНИК KP.RU