Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа

СЕГОДНЯ 07:13 2019-09-28T07:13:57+03:00

Записанный разговор между политиками состоялся в 2017 году в Овальном кабинете

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Американские СМИ заявили, что Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы американского президента Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, которая состоялась в 2017 году.

Во время переговоров лидер Штатов отметил, что не обеспокоен предполагаемым российским вмешательством в выборы в 2016 году, так как США делали то же самое в других странах.

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ИСТОЧНИК KP.RU