К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Глава МИД РФ поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам
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После выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова выступления на Генассамблее ООН к нему выстроилась огромная очередь из желающих пообщаться. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своих соцсетях выложила фотографию, на которой была запечатлена та самая очередь к дипломату.
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
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ИСТОЧНИК KP.RU