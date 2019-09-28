К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-28T08:54:39+03:00

Глава МИД РФ поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам

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После выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова выступления на Генассамблее ООН к нему выстроилась огромная очередь из желающих пообщаться. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своих соцсетях выложила фотографию, на которой была запечатлена та самая очередь к дипломату.

Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.

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ИСТОЧНИК KP.RU