Лавров в беседе с Помпео заявил о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке рассказал, что во время своей встречи с госсекретарем США Майклом Помпео он поднял вопрос об отказе в выдаче американских виз членам российской делегации Генассамблеи ООН, заявив о неприемлемости подобных действий.
«Разумеется, я затронул возмутительную ситуацию с фактическим отказом выдать визы значительной части членов делегации России – 13 человек, по-моему, если брать в целом», - сказал российский дипломат.
Сергей Лавров отметил, что у него не было «ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения», и Майкл Помпео во время встречи это подтвердил.
«Но если это так, то возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН», - приводит слова главы МИД ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, некоторые члены нашей делегации не смогли попасть на очередную сессию Генассамблеи в Нью-Йорке, потому что им не выдали американские визы, объяснив это нарушением сроков подачи документов. Между тем, в МИД РФ утверждают, что все необходимые документы были поданы в установленные Вашингтоном сроки.
10 членам российской делегации на сессию ГА ООН не оформили визу в США.
ИСТОЧНИК KP.RU