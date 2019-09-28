Лавров в беседе с Помпео заявил о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН

СЕГОДНЯ 01:26 2019-09-28T01:40:55+03:00

Госсекретарь США заверил главу МИД России в том, что ни он сам, ни президент Трамп не имеют отношения к отказу в визах членам российской делегации

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке рассказал, что во время своей встречи с госсекретарем США Майклом Помпео он поднял вопрос об отказе в выдаче американских виз членам российской делегации Генассамблеи ООН, заявив о неприемлемости подобных действий.

«Разумеется, я затронул возмутительную ситуацию с фактическим отказом выдать визы значительной части членов делегации России – 13 человек, по-моему, если брать в целом», - сказал российский дипломат.

Сергей Лавров отметил, что у него не было «ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения», и Майкл Помпео во время встречи это подтвердил.

«Но если это так, то возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН», - приводит слова главы МИД ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, некоторые члены нашей делегации не смогли попасть на очередную сессию Генассамблеи в Нью-Йорке, потому что им не выдали американские визы, объяснив это нарушением сроков подачи документов. Между тем, в МИД РФ утверждают, что все необходимые документы были поданы в установленные Вашингтоном сроки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/733916" frameborder="0"></iframe> 10 членам российской делегации на сессию ГА ООН не оформили визу в США.

ИСТОЧНИК KP.RU