2019-09-28T01:40:55+03:00
Политика

Лавров в беседе с Помпео заявил о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН

Госсекретарь США заверил главу МИД России в том, что ни он сам, ни президент Трамп не имеют отношения к отказу в визах членам российской делегации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-ЙоркеМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-ЙоркеФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке рассказал, что во время своей встречи с госсекретарем США Майклом Помпео он поднял вопрос об отказе в выдаче американских виз членам российской делегации Генассамблеи ООН, заявив о неприемлемости подобных действий.

«Разумеется, я затронул возмутительную ситуацию с фактическим отказом выдать визы значительной части членов делегации России – 13 человек, по-моему, если брать в целом», - сказал российский дипломат.

Сергей Лавров отметил, что у него не было «ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения», и Майкл Помпео во время встречи это подтвердил.

«Но если это так, то возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН», - приводит слова главы МИД ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, некоторые члены нашей делегации не смогли попасть на очередную сессию Генассамблеи в Нью-Йорке, потому что им не выдали американские визы, объяснив это нарушением сроков подачи документов. Между тем, в МИД РФ утверждают, что все необходимые документы были поданы в установленные Вашингтоном сроки.

10 членам российской делегации на сессию ГА ООН не оформили визу в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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