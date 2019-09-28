Синоптики: На Москву надвигаются сильные дожди
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" заявил, что если в субботу обойдется без осадков, то уже в воскресенье во второй половине дня ожидается ливень
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Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что сильные дожди придут в Москву со следующей недели. Специалист отметил, что с воскресенья до среды выпадет около 40% от месячной нормы осадков.
Тишковец подчеркнул, что если в субботу обойдется без осадков, то уже в воскресенье во второй половине дня ожидается ливень.
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ИСТОЧНИК KP.RU