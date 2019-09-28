СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-28T13:07:07+03:00

"Я высушу это болото!": Трамп опубликовал видеоролик с критикой Байдена и демократов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видео также содержит кадры со встреч экс вице-президента США с бывшим президентом Украины Петром Порошенко

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Лидер США Дональд Трамп опубликовал в своих соцсетях видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.

Видео называется "Я высушу это болото" . В нем идет речь о скандале с увольнением бывшего генпрокурора Украины, занимавшегося расследованием деятельности компании сына Байдена.

К слову, видео также содержит кадры со встреч Байдена с бывшим президентом Незалежной Петром Порошенко.

- Демократы проиграли выборы, и теперь они хотят фальсифицировать эти. Не дайте им сделать это, - говорит закадровый голос в видео. Также на протяжении ролика говорится о том, что "Джо Байден пообещал Украине миллиард долларов за увольнение генпрокурора, расследовавшего дело компании его сына. При этом Трамп попросил Украину расследовать это на предмет коррупции, то демократы решили запустить процедуру импичмента".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Джо Байден обвинил Дональда Трампа в желании заручиться иностранной поддержкой перед выборами. Конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах выразил такое мнение во время выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU