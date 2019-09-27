Байден обвинил Трампа в желании заручиться иностранной поддержкой перед выборами
Джозеф Байден заявил во время выступления в Калифорнии, что Дональд Трамп хочет заручиться иностранной поддержкой ради успеха на выборах. Напомним, Байден планирует принять участие в предвыборной кампании и занять пост президента. У демократа по данным политологов США неплохие шансы на это. Именно «дело Байдена» в разговоре с Владимиром Зеленским, стало причиной того, что демократы США инициировали начало процедуры импичмента Трампа. Якобы действующий глава Белого дома давил на украинского президента, настаивая на продолжении расследования махинаций Байдена и его сына.
- Он хотел бы получить иностранную помощь, чтобы выиграть на выборах, - приводит слова Байдена CNN.
После скандала, который стал причиной начала процедуры импичмента, Трамп был вынужден обнародовать стенограмму разговора с Зеленским. Позже он заявил, что лучше доказательства его невиновности, чем слова украинского президента, нет.
ИСТОЧНИК KP.RU