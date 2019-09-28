В Москве одну из улиц могут назвать в честь режиссера Марка Захарова
Ранее стало известно о смерти мэтра в возрасте 85 лет
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В Мосгордуме сообщили, что одна из столичных улиц может быть названа в честь режиссера Марка Захарова. Мэтр умер в субботу, 28 сентября, в возрасте 85 лет.
- Кроме того, театр "Ленком", где он был художественным руководителем, также может получить его имя, - отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
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ИСТОЧНИК KP.RU