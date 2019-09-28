2019-09-28T13:21:11+03:00
Звезды

В Москве одну из улиц могут назвать в честь режиссера Марка Захарова

Ранее стало известно о смерти мэтра в возрасте 85 лет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Мосгордуме сообщили, что одна из столичных улиц может быть названа в честь режиссера Марка Захарова. Мэтр умер в субботу, 28 сентября, в возрасте 85 лет.

- Кроме того, театр "Ленком", где он был художественным руководителем, также может получить его имя, - отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Несчастье огромное": Геннадий Хазанов прокомментировал сообщение о смерти Марка Захарова
"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
"Я высушу это болото!": Трамп опубликовал видеоролик с критикой Байдена и демократов
"Тревожные новости из Вашингтона": Порошенко отреагировал на информацию об отставке Волкера
Синоптики: На Москву надвигаются сильные дожди
Генконсульство РФ в Пусане проверяет информацию о пожаре в порту Ульсан
"Демократы жаждут его крови": Пушков прокомментировал отставку Волкера
На борту парома на западе Греции произошел сильный пожар
На борту загоревшегося в Южной Корее судна находились граждане РФ
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
В Бундестаге призвали к скорейшему снятию санкций с РФ
В московском клубе посетитель устроил стрельбу
В Сети опубликовали "экстремальное" уничтожение автомата Калашникова
На юге Афганистана произошел взрыв у избирательного участка
Беспилотник ВВС США провел разведку у границ РФ