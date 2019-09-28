Шахназаров о Захарове: "Это режиссер, у которого был свой стиль"
Глава Мосфильма в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал сообщение о смерти советского мэтра
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Глава Мосфильма Карен Шахназаров в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что советский режиссер Марк Захаров имел свой собственный и неповторимый стиль.
- Марк Анатольевич - это единственный, на мой взгляд, театральный режиссер, которому одинаково удавалось работать и в театре, и в кино. Вообще, природа театра и кино разная. Его кинокартины-настоящие шедевры. Захаров был режиссером со своим стилем и самобытным взглядом, - подчеркнул Шахназаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU