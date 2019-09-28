Звезду сериала "Счастливы вместе" задержали с кокаином в трусах

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-28T16:43:01+03:00

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Московские полицейские задержали актрису Наталью Бочкарёву, известную по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе". При себе у известной артистки нашли чуть меньше грамма кокаина.

Все произошло в ночь на субботу, 28 сентября, около 00:45. Сотрудники ГИБДД остановили принадлежащий Бочкаревой Cadillac Escalade на улице Стромынка для проверки документов. Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, актриса вела себя очень странно и возбужденно, а потому стражи порядка спросили, не принимали ли она чего запрещенного.

Наталья даже не стала отнекиваться и уже при понятых достала из трусов сверток с наркотиками. На нее тут же возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Сайт kp.ru писал, что Наталья Бочкарева всего несколько лет назад отметила 39-летие. Последнее время звезда малых телеэкранов активно вела аккаунты в социальных сетях, делилась секретами похудения и даже снимала клипы.

ИСТОЧНИК KP.RU