Опубликовано видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками
В Сети появилось видео задержания актрисы Наталья Бочкаревой, известной по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе". Сайт kp.ru писал, что при проверке документов у артистки обнаружили кокаин.
Инцидент произошел в субботу, 28 сентября, около часа ночи. Сотрудники ГИБДД остановили принадлежащий Бочкаревой Cadillac Escalade на улице Стромынка в Москве.
Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах, находившаяся за рулем Наталья вела себя довольно странно. Когда правоохранители спросили у актрисы, не употребляла ли она запрещенные вещества, та даже не стала отпираться и в присутствии понятых достала из трусов сверток с наркотиками весом меньше грамма. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело.
Вскоре после появления этой информации в новостях 39-летняя Бочкарева заявила, что все "вранье", и кто-то просто распространяет "спам". Однако запечатленная на предоставленном "Рен-ТВ" видео женщина уж слишком сильно похожа на звезду телесериала.
Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.Это кокаин: Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками
ИСТОЧНИК KP.RU