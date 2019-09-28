2019-09-28T18:07:45+03:00
Происшествия

Опубликовано видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками

Наталья Бочкарева до сих пор отрицает факт возбуждения уголовного дела [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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39-летняя Наталья Бочкарева39-летняя Наталья БочкареваФото: EAST NEWS
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В Сети появилось видео задержания актрисы Наталья Бочкаревой, известной по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе". Сайт kp.ru писал, что при проверке документов у артистки обнаружили кокаин.

Инцидент произошел в субботу, 28 сентября, около часа ночи. Сотрудники ГИБДД остановили принадлежащий Бочкаревой Cadillac Escalade на улице Стромынка в Москве.

Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах, находившаяся за рулем Наталья вела себя довольно странно. Когда правоохранители спросили у актрисы, не употребляла ли она запрещенные вещества, та даже не стала отпираться и в присутствии понятых достала из трусов сверток с наркотиками весом меньше грамма. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело.

Вскоре после появления этой информации в новостях 39-летняя Бочкарева заявила, что все "вранье", и кто-то просто распространяет "спам". Однако запечатленная на предоставленном "Рен-ТВ" видео женщина уж слишком сильно похожа на звезду телесериала.

Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.Это кокаин: Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками

ИСТОЧНИК KP.RU

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